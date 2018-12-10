Almanya'nın iktidar Partinin Genel Başkanı ama bir maaşı yok









ANNEGRET Kramp Karrenbauer, parti genel başkanı olma hedefiyle önce Saarland Eyalet Başbakanlığını bıraktı, CDU Genel Sekreteri oldu. Bütün hesapları tuttu ve şimdi CDU Genel Başkanı. Ancak CDU Genel Başkanlığı, fahri bir görev ve bir maaş ödenmiyor. Zaten yaklaşık bir yıldır maaş alamayan Karrenbauer, Merkel hükümetinde bir bakanlık koltuğu da düşünmüyor. Sadece CDU Genel Başkanlığı için yarıştığını söyleyen Karrenbauer, “CDU’da kendi siyasetimi şekillendirmek istiyorum. Bunun için kabineye girmeme gerek yok” dedi.









MERZ HENÜZ BİR KARAR VERMEDİ

Kamuoyuna sızan haberlere göre ise CDU yeni genel başkanına en azından bir milletvekili maaşı kadar maaş ödemeyi gözden geçiriyor. Aylık milletvekili maaşı 9 bin 780 euro. CDU’nun yeni liderinin asıl sorunu ise aşırı sağcı AfD’ye giden oyları nasıl geri kazanacağı. Henüz bir stratejisi yok. CDU’da yarışı kıl payı kaybeden Friedrich Merz’e partide kalması için yoğun baskı var. Karrenbauer’e karşı her an yedekte hazır tutulmak istenen Merz, bu konuda henüz kararını vermedi ama partide kalırsa, Kramp Karrenbauer için ‘Demokles’in kılıcı’ görevini üstlenecek.





ÜÇ EYALETTE SEÇİM VAR

Gelecek yıl Almanya’da 26 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu seçimleri, 1 Eylül’de Almanya’nın Saksonya ve Brandenburg, 27 Ekim’de ise Thüringen Eyaletinde seçimler var. Üç eyalet de aşırı sağ AfD’nin yükseldiği Doğu eyaletleri. Dört seçim Annegret Kramp Karrenbauer için zorlu bir sınav olacak. CDU seçimlerden başarıyla çıkarsa, Karrenbauer koltuğunu sağlama alacak ve en geç 2021’de yapılması planlanan genel seçimlere başbakan adayı olarak girecek. Ama CDU bu seçimlerde sandıktan yenik çıkarsa, Karrenbauer’i koltukta kimse tutamayacak. Onunla birlikte Merkel’in başbakanlık koltuğu da tehlikeye girecek. Merkel’e karşı bugüne kadar kaybeden Merz için gün doğacak. Merz’in yükselişini bu sefer kimse önleyemeyecek.