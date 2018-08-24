Bir hesap daha ahirete kaldı: Tutuklu Prof. Dr Sabri Çolak vefat etti

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Çolak , 25 aydır tutukluydu ve Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunuyordu. Çolak’ın kalp rahatsızlığı olduğu ve kalp krizinden hayatını kaybettiği ifade edildi.





Sabri Çolak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Çolak’ın cenazesi memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesinde toprağa verilecek.





Sabri Çolak’ın vefatı ile birlikte Türkiye cezaevlerinde özellikle 15 Temmuz sonrası işkence ve kötü muameleye dayanan ölümlere bir yenisi eklenmiş oldu.







EVİNDE BULUNAN GAZETELER VE BELGESEL PROGRAMINDAN DOLAYI TUTUKLANMIŞTI







Sabri Çolak’ın kapatılan Irmak Tv’de yayımlanan ‘Geçmişten İzler’ isimli belgeselde yer alması ve evinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resimlerinin olduğu gazetelerden dolayı gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Çolak hakkında Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ iddiasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Çolak daha sonra, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını karar verilmişti.