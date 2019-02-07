Eski Brezilya lideri Lula'nın hapis cezasına 12 yıl 11 ay daha eklendi

Luiz Inácio Lula da Silva, dev bir yolsuzluk skandalına adı karışan bir şirkete restorasyon işi yaptırmaktan suçlu bulundu.

Lula daha önce de deniz kıyısındaki bir binanın restorasyonu ile ilgili iddialardan mahkum edilmişti.

Eski bir sendika lideri ve Latin Amerika solunun sembol isimlerinden Lula, 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı yaptı.

Lula, hakıındaki tüm iddiaları reddediyor.

Son suçlamalar neler?





Lula'yı yargılayan federal mahkemenin yargıcı Gabriela Hardt, OAS adlı inşaat şirketinin Lula'nın sık sık ziyaret ettiği bir çiftlik evinde kapsamlı dekorasyon çalışmaları yaptığını söyledi.





Savunma avukatları ise çiftliğin Lula'ya değil arkadaşı Fernando Bittar'a ait olduğunu anlattılar.









Ne var ki yargıç Lula'nın söz konusu çiftliği sahibinden daha fazla kullandığını ve dekorasyon için talimatı verenin de o olduğunu kaydetti.





Dekorasyonun 270 bin dolar civarında bir maliyeti olduğu da açıklandı.





Yargıç kararını açıklarken, "Cumhuriyetin başı olarak herkese örnek olması beklenen sanık, konumundan yararlanarak haketmediği bir çıkar sağlamıştır" diye konuştu.





Yargıç Gabriela Hardt, "Otomobil Yıkama Operasyonu" diye bilinen dev bir yolsuzluk soruşturmasının başına getirildi. ABD Adalet Bakanlığı bu soruşturmayı "tarihin gördüğü en büyük yabancı rüşvet olayı" diye nitelemişti.





Bundan önce soruşturmayı yürüten yargıç Sergio Moro, geçen yıl göreve seçilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinde adalet bakanlığına getirilince bu görevinden istifa etmişti.





İşçi Partisi'nin tepkisi

Lula'nın mensubu olduğu İşçi Partisi'nin lideri Gleisi Hoffman, son hükümden sonra "Lula'ya yönelik komplo sürüyor" diye konuştu.





Brezilya infaz sistemine göre hükümlüler cezalarının minimum üçte birini çektikten sonra serbest bırakılabiliyorlar. Dolayısıyla bu yeni ceza da onaylanırsa 73 yaşındaki eski devlet başkanı 4 yıl yerine asgari 8 yıl hapiste kalacak.





Geçen hafta Lula'nın yaşamını yitiren kardeşinin cenazesine katılmasına izin verilmedi.





Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Ekim ayında yaptığı bir konuşmada Lula'nın hapiste çürümesini umduğunu söylemişti.