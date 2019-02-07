Venezuelalı siyasetçiden Türkiye iddiası

Venezuela muhalefet partisi milletvekillerinden Carlos Paparoni, Amerika’nın ve çok sayıda Batı ülkesinin gayrimeşru ilan ettiği Maduro yönetiminin geçtiğimiz yıl Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 72 ton altın sattığını iddia etti. Venezuelalı muhalif siyasetçiye göre bu satış muhalefetin liderliğinde olan Ulusal Meclis’in onayı olmadan yapıldı





Venezuela’da basın toplantısı düzenleyen muhalif siyasetçiye göre, 73 ton altının 27,3 tonluk bölümünü merkezi Abu Dabi’de bulunan Noor Capital adlı yatırım firması satın aldı. Paparoni bir Türk firmasının da geçtiğimiz yıl 23,9 ton altın aldığını iddia etti. Carlos Paparoni iddialarına dayanak olabilecek bir delil sunmadı.





Venezuela Ulusal Meclisi lideri Juan Guaido liderliğindeki Venezuela muhalefeti altın satışını engellemeye çalışıyor. Muhalefet, Maduro yönetiminin altın satışını Amerika’nın rejimin diğer gelir akışını kesen yaptırımları karşısında sağlam durabilmek için kullandığı kanısında.





Merkez Bankası verilerine göre, Venezuela’nın Kasım ayı sonu itibariyle kendi ve İngiltere merkez bankalarındaki altın rezervi toplamı 132 tondu.





Venezuela Enformasyon Bakanlığı iddialara yanıt vermedi. Merkezi Abu Dabi’de bulunan Noor Capital şirketi de geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, 21 Ocak’ta Venezuela merkez bankasından 3 ton altın satın aldığını, Venezuela’da durum yeniden istikrara kavuşuncaya kadar altın almayacağını belirtmişti.





Venezuelalı muhalif siyasetçi Carlos Paparoni “Bir gram bile altın satılmaması için yoğun çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.





Noor Capital şirketi iddialara yanıt olarak, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayı yineledi. “İllegal ya da yasaklanan işlemler yapmıyoruz” dedi.





Paparoni, Maduro yönetiminin Rusya’daki banka hesaplarına da 127 milyon euro transfer ettiğini söyledi ancak tarih vermedi. Pazartesi gününden bu yana Venezuela hükümetinin AB ülkelerindeki banka hesapları arasında para transferi yapamadığını belirtti.





Türkiye ve Rusya Maduro’ya destek veren ülkeler arasında yer almıştı.





Maduro yönetimi, petrol üretiminin azalması, ekonomik çöküş, ABD yaptırımlarının OPEC üyesi ülkede kamu gelirini etkilemesi ve krediye erişiminin zorlaştırmasının ardından bir yıl önce altın satmaya başlamıştı.