Samanyolu Haber /Gündem / Fransa ile İtalya arasında 'Sarı Yelek' krizi /07 Şubat 2019 13:18

Fransa ile İtalya arasında 'Sarı Yelek' krizi

Fransa'dan Sarı Yelekliler liderleriyle görüşen İtalya Başbakan Yardımcısına uyarı: İçişlerimize karışma

SHABER3.COM

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Laio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denildi.

İtalya'da iktidarın büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

Di Maio, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
Fransa ve İtalya arasındaki ilişkiler, İtalya'da Haziran 2018'de popülist ve aşırı sağcı bir hükümetin işbaşına gelmesinden bu yana gergin. Fransa, geçen ay da Di Maio'nun "Paris'in onlarca Afrika ülkesini sömürmeye hiç son vermediğini" söylemesinin ardından İtalyan Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

İtalya ayrıca, göç protestoları ve kültür gibi konularda Fransa'yla gerilim yaşamıştı.
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