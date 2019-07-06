Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'da askeri üste patlama /06 Temmuz 2019 11:18

Azerbaycan'da askeri üste patlama

Azerbaycan'da bir askeri üste patlama meydana geldiği açıklandı .. Olayda hayatını kaybedenler var

SHABER3.COM

Azerbaycan'da Savunma Bakanlığı, ülkedeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini, patlama sebebiyle 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.
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