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Azerbaycan'da askeri üste patlama
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Azerbaycan'da askeri üste patlama
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06 Temmuz 2019 11:18
Azerbaycan'da askeri üste patlama
Azerbaycan'da bir askeri üste patlama meydana geldiği açıklandı .. Olayda hayatını kaybedenler var
SHABER3.COM
Azerbaycan'da Savunma Bakanlığı, ülkedeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini, patlama sebebiyle 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.
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