Trump ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan açıklama

Türkiye kamuoyu Çarşamba akşam saatlerinde yapılan Erdoğan-Trump görüşmesi ve iki yıla yakın süredir tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin tahliyesini konuşurken, ABD kamuoyu Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’in ‘ilk ve son’ basın toplantısını tartışıyordu.

2020 seçimleri için adaylık yarışının hızlandığı şu günlerde herkesin gözü kulağı Mueller’in soruşturmaya dair ne diyeceğindeydi. Mueller iki yılın sonunda sessizliğini bozdu ve kameralar karşısına geçerek ‘görevinin sona erdiğini, Adalet Bakanlığı’ndan istifa ettiğini, özel hayatına geri döneceğini’ anlattı.





Mueller yaklaşık 10 dakika konuştu, soru almadı ve her satırı özenle seçilmiş, üzerinde düşünülmüş kısa bir açıklama yaptı. Tıpkı mayıs ayında kamuoyuna açıklanan raporunda olduğu gibi kelimeleri dikkatli seçmişti.





Peki ne dedi özel yetkili savcı Mueller?





Savcı Mueller kameralar önünde, naklen yayında konuştu ancak herkes farklı yorumlar çıkardı. Cumhuriyetçiler ‘soruşturma bitti, dosya kapandı, ne Rusya müdahalesi ne de adaleti etkileme suçu var’ derken Demokratlar ‘Başkanı azletmek için artık daha fazla gerekçemiz var’ tezini savunuyor.





Gerçekten de Mueller’in ifadeleri tartışmaya açıktı.





Özel yetkili savcı Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir yürürlükte olan “Görevdeki bir ABD başkanının yargılanamayacağı” şeklindeki genelgesine atıf yaptı. Hatta “Başkana bir suçlama yöneltmek seçeneklerimiz arasında yoktu” dedi. Mueller devamında şu kritik ifadeleri kullandı: “ Başkanın suç işlemediğinden emin olsaydık belirtirdik, bunu yapmadık”





Bu ifadeler diplomatik olarak “Başkan suç işledi ancak yönetmeliklere göre soruşturma açamadık” demek. En azından Demokratlar böyle yorumladı. Savcı Mueller Rusların ABD seçimlerine müdahalesine dair “çoklu, sistematik çabalar” olduğunu da anlattı. Mueller ‘raporun dışına çıkmamak için’ soru almazken Kongre’nin ifadeye çağırması halinde ‘raporda yazanların dışına çıkmayacağını’ da ifade etti.





Savcı kısa bir açıklama yaptı ancak ABD siyaseti saatler boyu ‘savcının ne demeye çalıştığını’ tartıştı. Cumhuriyetçiler ‘dosya kapandı, tezgah yok, adaleti engelleme yok’ derken Demokratlar ise Kongre’nin devreye girmesi gerektiğini, Trump’ın ‘adaleti engelleme’ suçlamasıyla azledilmesi gerektiğini savunuyorlar.





Öte yandan Başkan Trump, Mueller’in basın açıklamasından sonra Twitter dan açıklama yaptı ve “Kanıtlar yetersizdi, konu kapanmıştır. Teşekkürler” dedi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders de “rapor çok netti, gizli işbirliği, tezgah yok ve adaleti engelleme de yok” dedi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Demokrat başkanı Jerry Nadler ise “Trump’ın işlediği suçlara karşılık verme işi Kongre’ye düşüyor” diye konuştu.





Özel yetkili savcı Mueller ofisini kapatıp özel hayatına döndü ancak yaklaşan 2020 seçimleri nedeniyle zaten ısınan siyaset arenasına bombayı bıraktı. Zira “Başkanın suç işlemediğinden emin olsaydık belirtirdik” demesinin anlamı ‘başkan suç işledi ancak yasal olarak soruşturma açamadık’ demek. Uzunca bir zamandır Trump’ın azlini tartışan Demokratlar ise savcı Mueller’in bu ifadelerini ‘gollük pas’ olarak yorumluyor. Ancak 2020 başkanlık seçimlerinin yaklaşması, azil sürecinin zor ve karmaşık olması nedeniyle faydasız olacağını ifade eden Demokratlar da var. Bir kısım analistler ise Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra yargıyla sorunlar yaşayabileceğini iddia ediyor.





(TR724.com)



