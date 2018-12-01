Samanyolu Haber /Dünya / Eski ABD Başkanı George H. W Bush öldü /01 Aralık 2018 10:14

Eski ABD Başkanı George H. W Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberini, eski başkanın kendisi gibi başkanlık görevini yapan oğlu George W. Bush duyurdu.

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Oğlunun da ABD başkanı olması sebebiyle, 'Baba Bush' olarak anılan George H. W. Bush, Nisan ayında eşi Barbara Bush'u kaybetmişti.

George H. W Bush kimdir?
George Herbert Walker Bush, 12 Haziran 1924 tarihinde Milton Massachusetts'te doğdu. 1989-93 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 41. başkanı, 1981-89 yılları arasında da ABD'nin 43. başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bush, 2. Dünya Savaşı gazisi son ABD başkanıydı. Bush, ABD'nin 43. başkanı George W. Bush'un da babasıydı. 

Bush, Greenwich'te büyüdü. Andover'daki Phillips Akademisi'ni bitirdikten sonra Deniz Kuvvetleri Yedek Birlikleri'nde yedeksubay oldu. 2. Dünya Savaşı sırasında (1942-44) Büyük Okyanus'taki uçak gemilerinde torpido bombardıman pilotu olarak görev yaptı. Üstün Uçuş Nişanı'nı kazandı.

1988 başkanlık seçimlerinde neredeyse rakipsiz biçimde partisinin adayı oldu ve Demokrat Parti'nin adayı Massachusetts valisi Michael Dukakis karşısında halkın yüzde 54'ünün oyunu alarak seçimi kazandı.
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