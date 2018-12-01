Samanyolu Haber /Gündem / Para az toplandı Varlık barışında süre uzatıldı /01 Aralık 2018 10:21

Para az toplandı Varlık barışında süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

SHABER3.COM

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.
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