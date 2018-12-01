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Para az toplandı Varlık barışında süre uzatıldı
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Para az toplandı Varlık barışında süre uzatıldı
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01 Aralık 2018 10:21
Para az toplandı Varlık barışında süre uzatıldı
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı
SHABER3.COM
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıklarının Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.
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