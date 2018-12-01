Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan’ın kurduğu parti için kapatma yolu gözüktü /01 Aralık 2018 10:10

Fatih Erbakan’ın kurduğu parti için kapatma yolu gözüktü

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, aralarında Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun yer aldığı bazı eski milletvekilleri ile birlikte “Yeniden Refah Partisi”ni kurdu.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bir hukukçunun, partinin kapatılması için Yargıtay C. Başsavcılığı'na dilekçe verdiğini belirterek, Refah Partisi’nin daha önce kapatıldığını hatırlatarak, yasalarda kapatılan siyasi partilerin başka bir ad altında kurulmayacağının belirtildiğini aktarıyor.

Kurulacak siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri ve böyle bir iddiada bulunamayacaklarının da belirtildiğine dikkat çeken Öztürk, “Refah Partisi, laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu için Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatıldı” diyor.

Öztürk, konuyu, Yargıtay C. Başsavcılığı Siyasi Partiler Masası'nda uzun dönem görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu ile konuştuğunu aktarıyor.

Eminağaoğlu, “Yasada konu sadece isim, amblem ve rumuzların kullanılması boyutunda kalsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nin en geç 30 gün içinde başvuruyu inceleyip sadece bu isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne karar vermesi gerekiyor” görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:

“Ancak kapatılan partinin başka bir ad altında kurulduğu veya kapatılan partinin devamı niteliğinde parti kurulduğu konusunun yaptırımı ise bu durumların tespiti halinde tartışmasız olarak kapatma yaptırımıdır. Anayasa ve yasalarda her şey apaçık düzenleniyor. Buna rağmen anayasa ve yasaların hiçbir hükmü kalmamış olmalı ki bu şekilde hareket edilebiliyor. Fatih Erbakan, partinin adını açıklamadan bu durumu araştırmalıydı. Kapatma kararı verilirse, ‘Biz iktidara geliyorduk, engellemek için kapattılar’ dememeli, yargı organlarını suçlamamalı.”
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