Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den memur ve işçiye yeni yıl hediyesi (!) /28 Aralık 2016 13:23

AKP'den memur ve işçiye yeni yıl hediyesi (!)

Hükümet yüzde 15’lik gelir vergisi ilk diliminde dikkate alınacak brüt kazancın üst sınırını sadece 400 lira artırarak 13 bin liraya çıkarınca vergi oranı yüzde 20 oldu. Milyonlarca memur ve işçi, daha yılın ilk yarısında bir üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödeyecek.

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Hükümet yüzde 15’lik gelir vergisi ilk diliminde dikkate alınacak brüt kazancın üst sınırını sadece 400 lira artırarak 12 bin 600 liradan 13 bin liraya çıkardı.

Gelirin 13 bin lirayı aşması halinde yüzde 20 vergi alınacak. Bu da milyonlarca memur ve işçinin daha yılın ilk yarısında bir üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödemeleri anlamına geliyor. 

Brüt kazancın üst sınırı 2017’de yüzde 3.17 arttı. 30 bin lirada sabit tutuldu. Yüzde 15’lik ilk dilimin sadece 400 lira artırılması işçi ve memurları yakından etkileyecek. 2017’de brüt maaş ve ücretlerin yıl içindeki toplamının 13 bin lirayı aşması halinde çalışanlar bir üst vergi dilimine girecek. Yüzde 15 değil de yüzde 20 oranında gelir vergisi ödeyecek. Memurlar toplu sözleşme gereği 2017 yılının birinci altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında da yüzde 4 oranında zam alacak. Memurun yıllık zammı yüzde 7 olacak.

Hükümetin gelir vergisinde yüzde 15’lik vergi diliminde kazancın üst sınırını yüzde 7 yerine sadece yüzde 3.17 oranında artırması nedeniyle memurlar daha fazla vergi ödeyecek. Maaşlara yapılan zam da vergiye gidecek. 

MAAŞ ZAMMI YÜZDE 7 

Halen bekâr bir işçi için net 1.300 lira olan asgari ücret, brüt 1.647 lira olarak uygulanıyor. Bu yılki brüt asgari ücret dikkate alındığında asgari ücretli ağustostan itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine girecekti.

Hükümet, sadece bu yıl için geçici bir düzenleme yapmış ve asgari ücrette vergi nedeniyle kayıp olmaması için değişikliğe gidilmişti. Benzer bir düzenlemenin 2017 için yapılıp yapılmayacağı belli değil.
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