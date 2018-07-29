Eşini ve oğlunu Ege’de kaybeden KHK mağduru Hasan Aksoy gözaltında









KHK mağduru Hasan Aksoy, yine KHK mağduru eşi öğretmen eşi Sena Aksoy ve oğullari Y.Baha Aksoy’u bugünkü faciada kaybetti. Güvenlik kuvvetleri tarafından emniyete götürülen Aksoy, eşi ve oğlunun defnini yapamadan tutuklanmak istendiği öğrenildi.



