Samanyolu Haber /Gündem / Eşini ve oğlunu Ege’de kaybeden KHK mağduru Hasan Aksoy gözaltında /29 Temmuz 2018 23:17

Eşini ve oğlunu Ege’de kaybeden KHK mağduru Hasan Aksoy gözaltında

Ege Denizi’nde, Midilli Adası’na sığınmak isteyen ve Gülen Cemaati mensubu olduğu iddia edilen kişileri taşıyan botun batması sonucu 3’ü bebek, 2’si kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün bebek olduğu bildirildi.

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KHK mağduru Hasan Aksoy, yine KHK mağduru eşi öğretmen eşi Sena Aksoy ve oğullari Y.Baha Aksoy’u bugünkü faciada kaybetti. Güvenlik kuvvetleri tarafından emniyete götürülen Aksoy, eşi ve oğlunun defnini yapamadan tutuklanmak istendiği öğrenildi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı botta toplam 16 kişi olduğunu öğrenmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir’in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı
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