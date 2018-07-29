Muharrem İnce: 1250 arkadaşımız imza vermezse kenara çekilirim

"Partisinden 4 milyon fazla oy alarak milletin önüne çıktım, bu millete başını eğdirmedim, CHP’nin başını eğdirmedim." diyen İnce, "Bir mücadele verdim. Şimdi 15 milyon seçmene bir uyarı görevi görevinde bulunuyorum. Yarın bu 1250 arkadaşımız bunu vermezse benim yapacağım bir şey yok. Ben çekilirim kenara. Koltuk derdinde falan değilim. Türkiye derdindeyim ben." ifadelerini kullandı. İnce, programın ilerleyen bölümünde ise "Kurultay toplanmalı. Kurultay toplanmazsa partiye çok büyük kötülük yaparlar. '1250 delege imza vermezse kenara çekilirim.' Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan? Öyle demedim. 1250’nin 1250’si de imza verirse daha doğru olur bu. 1000 olsun. Ben 1000 imza bekliyorum. 800-900 olsun. Tartışmalı bir durum olmasın." dedi.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:





"BANA O GECE GEREKLİ BİLGİ AKIŞI SAĞLANMADI"





Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.





Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.





"UYARIYORUM... TEHLİKEYİ GÖRÜYORUM"





Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?





Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.





Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi Anayasası'na uymuyor.