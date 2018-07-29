ABD'den açıklamalar peş peşe geliyor: 'Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ev hapsindeki Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılan kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi.





Pence, Brunson ile ilgili daha önce kendisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlattı, ev hapsinin yeterli olmadığını söyledi.





ABD merkezli Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Pence, "Hafta başında söylediğim ve ABD Başkanı'nın (Donald Trump) da açıkça belirttiği gibi, Rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır" diye konuştu.





Pence, bu ifadeleri sarf ettiği kaydı, sosyal medya hesabından da paylaştı.



