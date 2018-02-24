Eşini bulamayınca 3 çocuklu hamile anneyi gözaltına aldılar

Hamileliğe bağlı şekeri ve ağrıları bulunan Betül Düzenli’nin evi 3 ay önce de polis tarafından aranmıştı. Dün evine polis tekrar baskın düzenledi. Ancak aranan kişiyi tekrar bulamayınca bu sefer 3 çocuk annesi Betül Düzenli’yi gözaltına aldılar.







ÇOCUKLARA 75 YAŞINDAKİ BABAANNE BAKMAYA ÇALIŞIYOR





Sağlık sorunları nedeniyle gözaltındayken birçok riski bulunan Düzenli’nin babası defalarca emniyeti aradı. Emniyetteteki yetkililer, “Gözaltinda ve bekleteceğiz. Hafta içi bir gün ifadesi alınır” diye cevap veriyor.

Annesiz ve babasız kalan çocuklara ise 75 yaşındaki babaanne tek başına bakmaya çalışıyor. Babaannenin yatalak eşiyle birlikte çocuklara bakmakta zorlandığı öğrenilidi.







Yaşlı babaanne ne yapacağını şaşırmış durumda. 3 küçük çocuk, bir yatalak eş ve gözaltında bir hamile gelin ile ilgilenmeye çalışıyor ancak yaşın getirdiği zorluklardan dolayı altından kalkamıyor.