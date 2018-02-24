Türkiye’de bir ilk: AKP'li belediye mescidi paralı yaptı

İstifa eden Recep Altepe'nin belediye başkanı olduğu dönemde Uludağ'a kurulan ve tuvaletle aynı koridorda olan Mescide giriş ücretli yapıldı. Mescide giden bölümün önündeki turnikede, ‘WC 1 TL' yazısı yer alıyor. Böylelikle mescide giden de tuvalete giden de bir lira ödüyor.









TURİSTTEN DAHA FAZLA

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Uludağ'da karşılaştığı bu manzaraya tepki gösterdi. Aydın, ‘Türkiye'nin ilk teleferiği Bursa'da. İbadet, inanç özgürlüğü diyorsunuz, teleferiğin oraya mescid koymuşsunuz. Eğer insanlar mescide girmek isterse turnike var. 1 lira para alıyorsunuz. İbadetin parası mı olur? Bırakın, insanlar gitsin, orada ibadetini bedava yapsın” dedi ve turistlerde de fazla para alındığını söyledi. Aydın TBMM’de yaptığı açıklamada şöyle dedi:





”Teleferik Mahallesi'nden yukarı çıkmak için 38 lira ödüyorsunuz. Ama yabancıysanız 57 lira veriyorsunuz. Hemen yanı başımızdaki Eskişehir'e turist akıyor, Bursa’ya gelmiyor. Milleti, turistleri, yolunacak kaz olarak görürseniz gelmez. Uludağ sahipsiz. Katar'a, Dubai'ye, bir yerlere de pazarlanacak diye duyuyoruz. O zaman o güzelim tatil cenneti, Davos olmak yerine mahvolur”