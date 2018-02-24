Aladağ'da 'yok' denilen ruhsat ortaya çıktı

MEB müfettişlerinin yangınla ilgili soruşturmasında talep ettiği belgeler arasında belediye tarafından verilen ruhsat izin belgesi de bulunuyor. Akgedik’in “Yok” dediği ruhsat izni önceki belediye başkanı Yusuf Yıldız’ın imzasını taşıyor.



BELEDİYE BÜTÜN İZİNLERİ VERMİŞ





Müfettiş raporunda Aladağ belediyesinin yurdun açılmasıyla ilgili derneğe verdiği belgeler şöyle:

* 23.02.2009 tarihinde Dernek Başkanı İsmail Uğur’un dilekçesine istinaden Aladağ Fen İşleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 22 sayılı ‘Binanın Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmasında sakınca yoktur’ belgesi,

* Aladağ Fen işleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 23 sayılı ‘binanın sağlığı olumsuz etkileyecek yönde endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğu’na dair belge,

* Aladağ Fen İşleri tarafından verilen 23.02.2009 tarih ve 24 sayılı ‘binanın yangın yönünden bir sakıncası olmadığı’na dair belge,

* 20.03.2009 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 27.03.2009 tarih ve 235 sayılı ‘söz konusu binada yurdun açılmasında İtfaiye yönünden bir sakınca olmadığı’na dair belge.

Dönemin belediye başkanı Yusuf Yıldız imzasıyla verilen izin belgelerinin belediye envanterinde olmadığını iddia eden Akgedik’in ise bu belgelerden haberdar olup olmadığı merak konusu.

BELEDİYE BAŞKANI KOMİSYONDA NELER SÖYLEMİŞTİ

Akgedik’in Araştırma Komisyonu’nda tutanaklara geçen sözleri şu şekilde:

Gülay Yedekci (İstanbul) – Peki, bir yangın yönetmeliği var sonuçta Türkiye genelinde de geçerli. Bu bina nasıl ruhsat aldı? Belediye Başkanısınız siz.

Akgedik – Bizim verdiğimiz hiçbir belge yok.

Yedekci – Yurt ruhsatından bahsediyorum.

Akgedik – Ha, yurt ruhsatı… Bizimle alakalı bir durum yok, bizden verilmiş hiçbir belgeye biz belediyede rastlamadık. Bu, daha önceki yıllarda hangi yönetmelikle alındı bilmiyorum ama bizim Belediye kayıtlarımıza baktığımız zaman o binayla ilgili hiçbir şey yok, sadece tapu kaydına “Orada yurt binası var.” diye işlenmiş.

Mustafa Ali Balbay (İzmir) – 2010 yılında Aladağ İlçe Belediye Başkanı mı bu izni vermiş?

Akgedik – 2010 yılında. O zaman bizde de herhangi bir evrak yok bununla ilgili.

Deniz Depboylu (Aydın) – Ama ilçe belediye başkanınız da “Hiçbir evrak yok, bununla ilgili bir kayıt yok” diyor. O zaman kaçak açılmış, yok yani hiçbir şey.

Akgedik- Bizde hiçbir evrak yok burada yurtla ilgili.

Depboylu – O zaman o bilgi de yanlış sunulmuş.

Akgedik – Bizden bir evrak almamış.

Balbay – Resmî olarak 29/6/2010 diyor, 29385 numaralı.

Başkan – Hayır, şimdi böyle bir evrak alınmıştır ve iletilmiştir. Yoksa alınmadan nasıl verilebilir? Belediyenin belki arşivlerinde yoktur ama muhtemelen Millî Eğitim Bakanlığının şeyinde vardır.

Başkan – Burası ilçe belediyesi, onu sorarız Millî Eğitim Bakanlığı’na, o belgeyi sorarız.

Akgedik – Buradan binanın uygunluğuyla ilgili bir rapor isteniyormuş ama bizim belediyeden çıkan herhangi bir rapor yok bununla ilgili.



