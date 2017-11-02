'Eşinde Bylock' var dedi, 5 yıl hapsi isteniyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığını öne süren Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili herhangi bir isim vermeden paylaşımda bulunan Fidel Okan isimli avukat hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.





Soruşturma sonucunda, basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlanan iddianamede, Küçükkaya ve Okan hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama' iddialarıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.





Küçükkaya ve Okan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.