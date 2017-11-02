Samanyolu Haber /Gündem / 'Eşinde Bylock' var dedi, 5 yıl hapsi isteniyor /02 Kasım 2017 18:28

'Eşinde Bylock' var dedi, 5 yıl hapsi isteniyor

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın telefonunda ByLock olduğu iddiasında bulunan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile avukat Fidel Okan hakkında 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullandığını öne süren Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili herhangi bir isim vermeden paylaşımda bulunan Fidel Okan isimli avukat hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlanan iddianamede, Küçükkaya ve Okan hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama' iddialarıyla 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Küçükkaya ve Okan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Eşinde Bylock' var dedi, 5 yıl hapsi isteniyor Sonraki Haber >>

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz kontrollü darbesi ve Hizmet Hareketi

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

%90 engelli Cüneyt Arat’tan mektup var

Ne güzel şey bu hicret!

Ne güzel şey bu hicret!

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:33