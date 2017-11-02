Samanyolu Haber /Dünya / 'NATO baskısı zorluyor! S-400'den vazgeçilebilir' /02 Kasım 2017 17:58

'NATO baskısı zorluyor! S-400'den vazgeçilebilir'

Çin medyasında yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin artan ABD ve NATO baskısı nedeniyle S-400 alımından vazgeçebileceği iddia edildi.

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Türkiye'nin ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle Rusya'dan S-400 füzelerinin alımından vazgeçebileceği söyleniyor.

Çinli medya organı Xinhua'da yayımlanan bir haber, Türkiye'nin artan ABD ve NATO baskısı altında kaldığı belirtiliyor.

NATO Askeri Komitesi şefi General Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 anlaşmasına varması durumunda "sonuçlarına katlanması gerektiğini" söylemişti.

Pavel, Türkiye'nin S-400 alımıyla sadece kendi NATO müttefikleriyle entegre hava savunma sistemine sahip olmasını engellemeyeceğini, aynı zamanda "başka kısıtlamaların da gündeme geleceğini" söylemişti.

Haberde görüşlerine yer verilen İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Koni, Türkiye'nin içeride bir yenilgi görüntüsü vermemek için S-400 alımından hemen değil, bir ya da iki sene içerisinde vazgeçeceğini iddia ediyor.

Yine haberde görüşlerine yer verilen emekli general Haldun Solmaztürk, şu anda Rusya'dan füze alma ihtimalinin yüzde 10'dan az olduğunu ileri sürüyor.

Xinhua'nın konuştuğu ve adının Yavuz olduğu belirtilen eski bir Türk denizci subayı ve öğretim üyesi Celalettin Yavuz, ABD'nin Türkiye'yi NATO aracılığıyla tehdit ettiğini düşünüyor.

Uzmanlar, Türkiye'nin S-400 anlaşmasına varması durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke edebileceğini savunuyorlar.

 
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