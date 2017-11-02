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Şahitler duruşmaya gelmedi, en yaşlı tutuklu Mustafa amca yine tahliye olmadı
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Şahitler duruşmaya gelmedi, en yaşlı tutuklu Mustafa amca yine tahliye olmadı
/
02 Kasım 2017 18:37
Şahitler duruşmaya gelmedi, en yaşlı tutuklu Mustafa amca yine tahliye olmadı
Yaklaşık 14 aydır tutuklu olan ve cezaevlerindeki en yaşlı tutuklulardan biri olarak gösterilen 81 yaşındaki Hacı Mustafa Türk yine serbest bırakılmadı.
SHABER3.COM
Dün duruşması olan Türk hakkında şahitler duruşmaya gelmediği için tutukluluğun devamı kararı verildi. Mahkemeye sabit adres sunulmasına rağmen birçok hastalığı bulunan 81 yaşındaki Türk serbest bırakılmadı.
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