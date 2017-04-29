Samanyolu Haber /Gündem / Esas şimdi bittiler /29 Nisan 2017 22:15

Esas şimdi bittiler

690 sayılı KHK ile evlilik programları yasaklandı

SHABER3.COM

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni KHK’larda en çok dikkat çeken konulardan biri uzun süredir Türkiye’nin gündemini meşgul eden evlilik programlarının yasaklanması oldu.

OHAL kapsamında 690 Sayılı Kararname ile televizyonlardaki evlilik programları yasaklandı. Kararnamede yer alan açıklamada “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.” ifadesine yer verildi.
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