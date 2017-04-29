Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lar için CHP'den ilk açıklama /29 Nisan 2017 21:52

KHK'lar için CHP'den ilk açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yayımlanan KHK'lerin Meclis'in işlevini ortadan kaldırdığını söyledi

SHABER3.COM

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 bin 939 kamu personelinin görevinden ihraç edildiği, 235 kamu personelinin ise görevine iade edildiği KHK'lerle tartışma konusu olan beraber evlilik programları da yasaklandı.

Birgün’e değerlendirmede bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yayımlanan KHK'lerin Meclis'in işlevini ortadan kaldırdığını belirterek, OHAL'in ilan gerekçesiyle yayımlanan KHK'lerin bir bağlantısının olmadığını söyledi. Tanrıkulu “Her iki KHK ile ortaya konan düzenlemelerin OHAL’in ilan gerekçesiyle hangi ilgisi vardır? Darbeyi evlilik programları mı yaptı? OHAL, evlilik programları nedeniyle mi ilan edildi?" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun açıklamaları şöyle:

"Yayımlanan iki kanun hükmünde kararname de çok kapsamlı düzenlemeleri içeriyior. Birçok yasada birçok değişiklik yapılmış. İdari ve temel insan haklarına aykırı birçok düzenleme var. Yayın yasakları, ihraçlar, kapatmaların tümü temel insan haklarına aykırı olarak gözüküyor.


Meclis devre dışı bırakılmıştır

Meclis tarafından yapılması gereken düzenlemelerin KHK'ler ile Bakanlar Kurulu tarafından yapılması, doğrudan doğruya yasama organın yetkilerinin gaspı anlamını taşıyor. Daha önce yayımlanan KHK'lerin de anlamı buydu. Hükümet Meclis’i devre dışı bırakan uygulamaları benimsemiş durumda.

Gerçekleştirilen bu fiili başkanlık uygulamaları, başkanlık sisteminin hazırlığı anlamındadır. Bu yolun iznini Anayasa Mahkemesi (AYM) vermiştir. CHP’nin KHK’lerle ilgili yapılan başvuruyu reddetmesiyle bu yolu açmıştır. AKP hükümeti kadar AYM’nin üye hakimleri de bu sonucun sorumlularıdır. Her ihlalden sorumludur. 25 yıl öncesinde o günün AYM'sinin verdiği kararın tam tersi bir karar bugünkü AYM hakimleri tarafından ilan edilerek bu ihlallelere yol açmıştır. Ne derlerse desinler, söyledikleri kendi vicdani ve hukuki sorumlulukları ortadan kaldırmayacaktır. AYM daha önce verdiği kararla hükümetin bu hukuksuzlarına zemin hazırlamıştır.

"Darbeyi evlilik programları mı yaptı?"

Her iki KHK ile ortaya konan düzenlemelerin OHAL’in ilan gerekçesiyle hangi ilgisi vardır? Darbeyi evlilik programları mı yaptı? OHAL, evlilik programları nedeniyle mi ilan edildi?"
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