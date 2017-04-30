Samanyolu Haber /Gündem / 'Mayıs ayının ilk günlerinde...' /30 Nisan 2017 08:04

'Mayıs ayının ilk günlerinde...'

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Mayıs ayının ilk günlerinde siyasilere operasyon yapılacağını yazdı ve gözaltına alınacak isimler arasında MHP'li muhaliflerden Meral Akşener'in de olduğunu ima etti.

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Saygı Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle:

Operasyon sırası siyasetçilerde 

Fethullahçılara dönük operasyonlar, görevden almalar hızlanınca, sıranın siyasetçilere geldiği de sıkça konuşulur oldu. Önümüzdeki ayın ilk günlerinde bazı siyasetçilerin gözaltına alınacağı belirtiliyor, isim isim sıralanıyor. Bunlar arasında son dönemde ismi sıkça gündemde olan kadın politikacının adı da geçiyor. TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporunun geciktirilmesinin bir nedeni olarak da, bazı siyasilere dönük operasyonun beklenmesi, onların da raporda yer almasının sağlanması olarak gösteriliyor.

Fethullah Gülen'i ABD'de ziyaret eden, birlikte hatıra fotoğrafı çektiren siyasetçilerin bırakın bugüne kadar cezalandırılmasını, bunlar ve yakınları hep ödüllendiriliyor. Belki de fotoğraf yüzünden cezalandırılan bir tek Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'dur. O yapılarla bağının olmadığını, Hürriyet'te çalışan herkes bilir.

Sözcü gazetesi yazarı Öztürk Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında bazı siyasetçilerin gözaltına alınacağını yazarken AKP'li bazı isimlere ise dokunulmadığını dokunulmayacağına dikkat çekti:

“DOSYA KULAĞI”NDAKİ İSİMLER

"20 bin civarında emniyet mensubu ihraç edildi. Cumhurbaşkanı'nın korumalarının da aralarında bulunduğu 9 bin 103 polis de son operasyonla açığa alındı. Emniyette bir kural vardır, hangi polisle ilgili herhangi bir ricada bulunursanız bulunun, mutlaka referans olan kişinin ismi o polisin dosyasına konulur. Yazılan o notlar, “dosya kulağı” adıyla kişinin özlük dosyasına konulur.
O yüzden kimin kime referans olduğu bellidir. Peki bunca Fethullahçı doldurduğunuza göre, bunların referansı olanları da
açıklayın bakalım. Açıklayamazlar. Onlarla ilgili işlem yapamazlar. Çünkü referansları AKP milletvekilleridir. Bugün ihraç edilenlere, açığa alınanlara baktığımızda bunların önemli bir bölümünün de AKP döneminde göreve başlatılanlar olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanının korumalarının referansları kim acaba? Öğrenince sizler de çok şaşırırsınız…

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