Samanyolu Haber /Gündem / Ertuğrul Günay, Babacan'ın partisinin şifrelerini verdi /28 Haziran 2019 16:05

Ertuğrul Günay, Babacan'ın partisinin şifrelerini verdi

Ali Babacan'la birlikte hareket eden eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay konuştu.

SHABER3.COM

Türkiye'nin yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gittiği 31 Mart seçimleri öncesinde ortaya atılan "Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu parti kuruyor" iddiası gerçek oluyor.

İki ismin birlikte hareket etmeyeceği ve ayrı ayrı oluşumlara hazırlandığı ifade edilirken, Ali Babacan ve çevresinin  AKP içinde de ciddi karşılığı olduğu, kulislerde öne çıkan bir bilgi.

Ali Babacan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 23 Haziran öncesinde bir araya geldiği ve Babacan'ın AKP'nin kurucuları arasından ayrılmak istediği belirtilirken, Erdoğan'a bir 'deklerasyon mektubu' bıraktığı da ileri sürüldü.

Babacan'ın çalışmalarına hız verdiği yeni hareketin toplantılarına zaman zaman katıldığını belirten eski AKP'li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Artı Gerçek'e konuştu.

'KADRO HAREKETİ OLACAK, SÖZCÜSÜ BABACAN' 

Hareketin bir kadro hareketi olacağının altını çizen Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" iddiasını da doğruladı.

'İYİ PARTİ GİBİ, BİR PARTİNİN İÇİNDEN ÇIKIP YOLA DEVAM ETMEK DOĞRU DEĞİL' 

Yurt dışında yaşayan bir çok bilim insanına davette bulunulduğuna da değinen Günay, siyasetin farklı kulvarlarından ve toplumun her kesiminden isimlerle de bir araya geldiklerini ifade etti. Günay, "İYİ Parti gibi yalnızca bir partinin içinden çıkıp yola devam etmek gibi bir düşünce doğru değil. Herkesle istişare yapılıyor" diye konuştu.

'YENİ YILA KADAR YOLA ÇIKMALI' 

Günay ayrıca yeni hareketin en geç yeni yıla kadar yola çıkması gerektiğini ifade etti. 
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