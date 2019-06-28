Türk yargısında Skandallar zinciri: Mahkeme yanlış fotoğraf gönderdi, TRT “kesin o” diye rapor yazdı

Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi yargılamada teşhis için S.Ö. yerine aynı mahkemede farklı bir dosyadan yargılanıp beraat eden M.A.’nın fotoğraflarını bilirkişi sıfatıyla TRT’ye gönderdi. TRT M.A.’nın fotoğrafını S.Ö diye kesin teşhis raporu yazıp mahkemeye gönderdi. M.A.’nın avukatının hatayı düzeltmesi 6 ayını aldı.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Korsan gösteri nedeniyle süren yargılamada M.A.’nın avukatı Özgür Yakut, TRT bilirkişisinin hatalı kesin tanımlama ve eşleştirmesi sonucu müvekkilinin mağdur edildiğini dile getirdi. TRT’nin verdiği rapora karşı yeniden bir rapor hazırlandığını ve müvekkilinin suçsuz olduğunun ortaya çıktığını aktaran Yakut, “TRT bilirkişi olarak mobese görüntüleri ile olayla hiçbir alakası olmayan müvekkilimin resmini ilişkilendirmiştir. Üstelik TRT bilirkişisi; eleme, kuvvetle muhtemel eleme, muhtemel eleme, belirleyememe, muhtemel tanımlama, kuvvetle muhtemel tanımlama ve kesin tanımlama eşleştirmelerinden olayla hiçbir ilgisi olmayan müvekkilimi en net ilişkilendirme olan kesin tanımlama olarak rapor düzenlemiştir. Yeni gelen bilirkişi raporu mobese görüntülerinde yer alan eylemci ile müvekkilimin aynı kişi olmadığı yönünde rapor tanzim etmiştir” dedi.





BİLİRKİŞİ RAPORLARI ART NİYETLE HAZIRLANIYOR

Bilirkişi raporlarının nasıl art niyetle hazırlandığının bu dosyada açık bir şekilde gördüklerini vurgulayan Yakut, böylesi hatalı bilirkişi raporları sonucu insanlara cezalar verildiğini belirtti. Müvekkilinin ikinci kez de beraat ettiğini söyleyen Yakut, “Mahkemenin bir hatasıyla başlayan ve daha sonra TRT’nin gelişi güzel raporlar vermesiyle ortaya çıkan bu tablo, aslında Türkiye’de yapılan yargılamaların, bilirkişi raporlarına dayanarak verilen tutuklama ve mahkumiyet kararlarının ne derece sorunlu olduğunu gözler önüne sermektedir” dedi.