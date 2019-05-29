Yazar Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan "CHP’yi eleştirmiyor" ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı.





Mütercimler dün sabah saatlerinde ifade vermek için Kamu Güvenliğe Bürosu'na giden Mütercimler’in niçin Emniyet'e çağrıldığına dair açıklama yapılmadı.





AKP'Yİ ELEŞTİRMEK ERDOĞAN'A HAKARET!





Gazeteci Barış Yarkadaş’ın şahsi Twitter hesabından verdiği bilgilere göre, CİMER'i arayan bir kişi Mütercimler'in televizyon programlarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hiç eleştirmemesini, her konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) eleştirmesini Cumhurbaşkanı'na (Recep Tayyip Erdoğan) hakaret olduğunu iddia etti.





Erol Mütercimler isimsiz bir ihbar yüzünden yaklaşık bir saat boyunca ifade verdi.





YARKADAŞ: HOCA BİR ŞİKÂYET İLE SORUŞTURMA AÇILMASINA ÇOK ÖFKELİYDİ





Yarkadaş, Mütercimler ile yaptığı konuşmadan da bahsetti. "Hoca, böyle bir şikâyet yüzünden soruşturma açılmasına da ifadeye çağrılmasına da öfkeliydi. Zira; savcıların bu şikâyetleri ciddiye alıp ifadeye çağırmasına da anlam veremediğini söyledi."





Yarkadaş, "Savcılar, CİMER’e gelen her ‘ihbarı’ ciddiye alma baskısı altında. Bunu her gün görüyor ve şahit oluyoruz. Türkiye’nin üzerinde çok durulmayan bir gerçeği de bu ne yazık ki!” ifadelerini kullandı.



