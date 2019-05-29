Ankara'daki işkence iddiaları uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Hazırlanan rapor gözaltına 105 Dışişleri çalışanlarına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nda işkence yapıldığını ortaya koydu.







Ankara Barosu tarafından hazırlanan rapor dünyadaki insan hakları savunucularının bir aya geldiği 'Oslo Freedom From'da da gündeme geldi.





HRD GENEL SEKRETERİ ALBAYRAK VİDEODA ANLATTI





Foruma katılan Human Rights Defenders (HRD) Genel sekreteri Oğuzhan Albayrak kendisine gelen soruları 'sosyal medya' hesabından yayınladığı videoda duyurdu.





Kendisi de eski bir diplomat olan Albayrak, Dışişleri mensuplarının Emniyet'te manuz kaldığı işkenceyi uluslararası kamuoyuna anlatmakta zorlandıkları söyledi.





Dernek olarak işkencecilere "dur" çağrısı yaptıklarını söyleyen Albayrak başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere Herkesi sorumluluk almaya davet etti.