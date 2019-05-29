Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki işkence iddiaları uluslararası kamuoyunda ses getirdi /29 Mayıs 2019 11:47

Ankara'daki işkence iddiaları uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara Barosu’na bağlı Avukat Hakları Merkezi, Cezaevi Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi; Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki işkence iddialarına dair rapor hazırladı. Rapor uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Hazırlanan rapor gözaltına 105 Dışişleri çalışanlarına  yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nda işkence yapıldığını ortaya koydu. 

Ankara Barosu tarafından hazırlanan rapor dünyadaki insan hakları savunucularının bir aya geldiği 'Oslo Freedom From'da da gündeme geldi. 

HRD GENEL SEKRETERİ ALBAYRAK VİDEODA ANLATTI

Foruma katılan Human Rights Defenders (HRD) Genel sekreteri Oğuzhan Albayrak kendisine gelen soruları 'sosyal medya' hesabından yayınladığı videoda duyurdu. 

Kendisi de eski bir diplomat olan Albayrak, Dışişleri mensuplarının Emniyet'te manuz kaldığı işkenceyi uluslararası kamuoyuna anlatmakta zorlandıkları söyledi. 

Dernek olarak işkencecilere "dur" çağrısı yaptıklarını söyleyen Albayrak başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere Herkesi sorumluluk almaya davet etti. 

Rapor bir çok uluslararası medyada da yankı uyandırdı. Uluslararası haber ajanslarının flaş haber diye geçtiği iddialara ilişkin Hükümetten tatmin edici bir açıklama yok. 





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