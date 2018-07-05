Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan'da Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı /05 Temmuz 2018 19:00

Ermenistan'da Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın kardeşi Aleksandr Sarkisyan ve yeğeni Ayk Sarkisyan gözaltına alındı.

Ermenistan'da Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Aleksandr Sarkisyan yurt dışında çıkmak isterken Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Aleksandr Sarkisyan'ın evinde ve kendisine ait olduğu söylenen şirketlerde arama başlattı. Aleksandr Sarkisyan'ın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para, silah ve çok sayıda tablo bulundu.

Aleksandr Sarkisyan'ın oğlu Ayk Sarkisyan da 11 yıl önce karıştığı silahla yaralama olayı nedeniyle gözaltına alındı.

SARKİSYAN'IN PARTİSİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ, YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ülkede, geçen ay da Serj Sarkisyan'ın lideri olduğu Cumhuriyet Partisi Milletvekili Manvel Grigoryan, suç çetesi oluşturmak ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınmıştı.
Serj Sarkisyan, nisan ayında parlamento tarafından başbakan seçilmiş, bunun üzerine muhalefet daha önce iki defa cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ı ülkeyi kötü yönettiği ve ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlamış, protesto gösterilerine başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamış, muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan başbakan olmuştu..
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