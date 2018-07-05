Ermenistan'da Sarkisyan'ın kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Aleksandr Sarkisyan yurt dışında çıkmak isterken Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Aleksandr Sarkisyan'ın evinde ve kendisine ait olduğu söylenen şirketlerde arama başlattı. Aleksandr Sarkisyan'ın evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para, silah ve çok sayıda tablo bulundu.





Aleksandr Sarkisyan'ın oğlu Ayk Sarkisyan da 11 yıl önce karıştığı silahla yaralama olayı nedeniyle gözaltına alındı.





SARKİSYAN'IN PARTİSİNDEN BİR MİLLETVEKİLİ, YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI



