Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan bir Türk askerin daha iltica hakkını kabul etti... /05 Temmuz 2018 18:35

Yunanistan bir Türk askerin daha iltica hakkını kabul etti...

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanındı. Böylece iltica talebi onaylanan askerlerin sayısı üçe çıktı.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a giden sekiz askerden biri daha iltica hakkı aldı. Yunan resmi ERT radyosunun haberine göre Danıştay, iltica talebinde bulunan üçüncü Türk askerin de iltica başvurusunun kabul edilmek zorunda olduğuna karar verdi. Böylece son iki ay içinde iltica talebinde bulunan sekiz askerden üçünün iltica talebi onaylanmış oldu.

Yunanistan İltica Dairesi askerlerin iltica talebini onaylamış, Yunan hükümetinin itirazı üzerine konu Danıştay'a intikal etmişti. Hukukçulara göre üç askerin iltica başvurusunun kabul edilmesi, diğer beş Türk asker için de emsal teşkil edebilir.

Darbe girişiminde yer aldığı iddia edilen sekiz asker nedeniyle Türkiye-Yunanistan ilişkileri gerilmişti. Türk hükümeti askerlerin Türkiye'ye iadesini talep ederken Yunan yargısı askerlerin "adil yargılamaya maruz kalmayacakları gerekçesiyle" askerlerin iadesini reddediyor.

 
Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin ardından helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan kenti Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Diğer askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan bir Türk askerin daha iltica hakkını kabul etti... Sonraki Haber >>

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Son kitaplar, Şok Gerçekler...

Son kitaplar, Şok Gerçekler...

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:41