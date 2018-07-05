Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook'tan dev futbol anlaşması /05 Temmuz 2018 19:03

Facebook'tan dev futbol anlaşması

Sosyal medya devi Facebook, Asya kıtasının bir bölümüde Premier Lig maçlarını yayınlamak için anlaşma sağladı.

Facebook'tan dev futbol anlaşması


Futbolda yayın gelirlerinin en yüksek olduğu mecra olan Premier League, Asya kıtasının bir bölümü için yayın haklarını Facebook'a sattı.

Facebook Tayland, Vietnam, Laos ve Kamboçya'da kendi portalı üzerinden yayın yapma hakkına sahip oldu. Facebook 3 senelik anlaşma için Premier Lig'e 200 milyon sterlin ödeyecek.

BeIN Sports, Fox Sports Asia gibi dev rakiplerini egale eden dev sosyal medya platformunun bu hamlesinin bir milat olduğu dile getiriliyor.

Premier Lig tarihinde ilk defa bir sosyal medya kuruluşuyla anlaşma yaptı. Maçların internetten izlenmesi son yıllarda epey yaygınlaştı. Facebook bu hamlesiyle kaçak yayınların da önüne geçmek istiyor.
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