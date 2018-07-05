Facebook'tan dev futbol anlaşması





Futbolda yayın gelirlerinin en yüksek olduğu mecra olan Premier League, Asya kıtasının bir bölümü için yayın haklarını Facebook'a sattı.





Facebook Tayland, Vietnam, Laos ve Kamboçya'da kendi portalı üzerinden yayın yapma hakkına sahip oldu. Facebook 3 senelik anlaşma için Premier Lig'e 200 milyon sterlin ödeyecek.





BeIN Sports, Fox Sports Asia gibi dev rakiplerini egale eden dev sosyal medya platformunun bu hamlesinin bir milat olduğu dile getiriliyor.





Premier Lig tarihinde ilk defa bir sosyal medya kuruluşuyla anlaşma yaptı. Maçların internetten izlenmesi son yıllarda epey yaygınlaştı. Facebook bu hamlesiyle kaçak yayınların da önüne geçmek istiyor.