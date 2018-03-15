Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan Türkiye kararını resmen iletti /15 Mart 2018 13:24

Ermenistan Türkiye kararını resmen iletti

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şavarş Koçaryan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerinin iptal edildiğini Ankara'ya resmen bildirdiklerini söyledi.

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Koçaryan, Türk tarafının uluslararası hukukun gerekliliklerine uygun olarak bilgilendirildiğini ifade etti.

1 Mart'ta Ermenistan, Türkiye ile 2009 yılında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi protokollerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ile Eduard Nalbandiyan tarafından imzalanmıştı. 

Davutoğlu'nun 'komşularla sıfır sorun' söylemi eşliğinde protokollerin neredeyse bir asırlık sorunların çözümü için anahtar olacağı umudu doğmuştu.
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