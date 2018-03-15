Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan İngiltere'ye cevap: İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğiz /15 Mart 2018 13:22

Rusya'dan İngiltere'ye cevap: İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğiz

Rusya'dan İngiltere'ye cevap: İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'nın, bir sinir gazı ile İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutup, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Moskova'nın da bazı İngiliz diplomatları ülkeden göndereceğini söyledi.

Lavrov Sputnik'e demecinde, Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak Moskova'nın da İngiliz diplomatları Rusya'dan sınır dışı etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Mutlaka (hazırız)" yanıtını verdi.

Rus Dışişleri Bakanı, bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin soruya da "Yakında" yanıtını verdi.

İngiliz Başbakan Theresa May, 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir madde ile zehirlendiğini söylediği eski çifte ajan Skripal ve kızının başında gelenlerden doğrudan Moskova'yı sorumlu tutup bu yüzden Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

May'in dün Avam Kamarası'nda açıkladığı yaptırımlardan biri de 23 Rus diplomatın İngiltere'den sınır dışı edilecek olmasıydı.

Londra, Soğuk Savaş'tan, yani 30 yıldan beri bu kadar kalabalık bir grup Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almamıştı.
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