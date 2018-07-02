Samanyolu Haber /Ekonomi / İhracat Haziran'da geriledi /02 Temmuz 2018 10:37

İhracat Haziran'da geriledi

Haziran ayında dış ticaret açığı 5.5 milyar dolar oldu.

SHABER3.COM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre haziran ayında ihracat 12 milyar 970 milyon dolar, ithalat 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece haziran ayında dış ticaret açığı 5.5 milyar dolar oldu.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.21 azalarak 12 milyar 970 milyon dolara, ithalat da yüzde 3.62 azalarak 18 milyar 480 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2.64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2017'de yüzde 68.5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70.2 olarak gerçekleşti.
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