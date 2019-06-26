'Eren Erdem'in bir kulağı cezaevinde sağır oldu'

Sputnik'te yer alan habere göre CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Silivri Cezaevi'nde CHP PM üyesi eski milletvekili Erdem'i ziyaret etti.





Çakırözer, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:







"Eren Erdem, 29 Haziran'da 1 yıldır cezaevinde olmuş olacak. Hem de hakkında daha önce tahliye kararı verilmiş olmasına rağmen. Hem de dosyadaki gizli tanığın kendisi aleyhine ifadeyi zorla verdiğini açıklamasına rağmen. Bu adaletsizlik bir önce son bulmalı. Eren Erdem ve diğer gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin, siyasilerin, avukatların, sivil toplumcuların cezaevlerinde geçirdiği her bir gün Türkiye itibar kaybediyor. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor."





'YARI REFORMU PAKETİ BİR TÜRLÜ MECLİS'E SUNULMUYOR, NEYİ ERTELEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?'





Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin haftalardır Yargı Reformu paketinin Meclis'e sunulmasını beklediğini belirten Çakırözer, "Bu reform ABD’de bile tanıtıldı. Ancak bir türlü Meclis’e sunulmuyor. Gecikilen her gün insanların hayatlarından, özgürlüklerinden çalıyor. Neyi ertelediğinizin farkında mısınız?" tepkisini gösterdi.





Erdem’in yeni kitabının, tutukluluğunun 1. yılında 29 Haziran’da yayımlanacağını bildiren Çakırözer, "Kitabın adı ‘Demokrasi Manifestosu.’ Erdem’in haksız yere yargılanıp, hukuksuzca cezalandırıldığı davadaki savunmasını esas alıyor. Önsözünü de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kaleme aldı" dedi.





Çakırözer, Erdem’in sağlık durumunun da iyi olmadığını aktararak, "Eren Erdem cezaevine bir kulağında yüzde 30 işitme kaybı ile girdi. O kulağı artık hiç duymuyor. Ayrıca diğer önemli sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Ancak hastaneye diğer hastaların arasından kelepçeli olarak götürülecek. Ameliyatın ardından iyileşme sürecini hastanenin bodrum katında bir odada yine yatağa bağlı olarak geçirecek. Tüm bunları istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor" ifadelerini kullandı.