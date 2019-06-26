Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi /26 Haziran 2019 14:36

Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.

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Bahçeli ayrıca, "tek adam rejimi" eleştirilerine cevap verdi. "23 Haziran seçimleri Türkiye'nin dünyaya bir demokrasi dersidir" diyen Bahçeli, MHP'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğine dair iddialara da tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı konuşmayı değerlendiren Bahçeli, İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, "belediye başkanı gibi değil, bir devlet başkanı gibi" konuştuğunu savundu. Bahçeli, CHP liderliği için Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında iktidar mücadelesinin yaşanacağını öne sürdü.
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