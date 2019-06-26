Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

Bahçeli ayrıca, "tek adam rejimi" eleştirilerine cevap verdi. "23 Haziran seçimleri Türkiye'nin dünyaya bir demokrasi dersidir" diyen Bahçeli, MHP'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğine dair iddialara da tepki gösterdi.







Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerin ardından yaptığı konuşmayı değerlendiren Bahçeli, İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, "belediye başkanı gibi değil, bir devlet başkanı gibi" konuştuğunu savundu. Bahçeli, CHP liderliği için Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında iktidar mücadelesinin yaşanacağını öne sürdü.