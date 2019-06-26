Samanyolu Haber /Gündem / 'THY Opet'le anlaşmasını bitiriyor, yerine iktidara yakın şirketleri koyacak' /26 Haziran 2019 14:23

'THY Opet'le anlaşmasını bitiriyor, yerine iktidara yakın şirketleri koyacak'

Türk Hava Yolları’nın yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Opet ile anlaşmasını sonlandıracağı iddia edildi

SHABER3.COM

Airporthaber.com Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık, Türk Hava Yolları’nın yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Opet ile anlaşmasını sonlandıracağını öne sürdü. Opet’in hisselerinin yüzde 50’si Koç Holding’e ait.

Kıdık’ın aktardığına göre, Türk Hava Yolları yeni anlaşmasını Demirören Grubu’na ait olan Total, Azerbaycanlı devlet enerji şirketi SOCAR, Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun ortak şirketi İGA ile beraber ortak kurulacak şirketle anlaşacağını ifade etti.

Kıdık’ın aktardığına göre, THY’nin söz konusu oluşumlarla beraber kuracağı yeni şirkette ortaklık payının yüzde 25 olacak

Kıdık’ın Twitter üzerinden duyurduğu mesajı şöyle:

“THY, İGA’da Opet ile anlaşmasını sonlandırıyor. Yüzde 50 ortaklıktaki Opet yerine Total, Socar, İGA VE THY ortaklığındaki yeni şirkette yüzde 25’er hisse alındı. E şimdi kim karlı bu işten. Yüzde 50’den yüzde 25’e”

2010 yılında THY, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç diğer tüm havalimanlarında akaryakıt ikmal hizmeti almak için THY-Opet Havacılık Yakıtları şirketi ile anlaşmıştı. (H

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'THY Opet'le anlaşmasını bitiriyor, yerine iktidara yakın... Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:42:47