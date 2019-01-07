Eren Erdem'e yeniden yakalama kararı

Eren Erdem için bugün görülen duruşmada savcı mütalaasında 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Erdem hakim tarafından tahliye edilirken, savcılık karara itiraz etti. Mahkeme talebi kabul ederken Erdem tutuklu yargılanmaya devam edecek





SAVCILIĞIN İTİRAZI





Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



İtirazı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oy birliğiyle hükmetti.