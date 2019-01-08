Samanyolu Haber /Dünya / Pompeo: Erdoğan PYD'ye dokunmayacağına dair güvence verdi /08 Ocak 2019 03:41

Pompeo: Erdoğan PYD'ye dokunmayacağına dair güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’a Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Türkiye olarak Suriye’deki Kürt güçlerin korunmasını sağlayacaklarını söylediğini belirtti.

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Amerikanın Sesi'nin aktardığına göre Yakında Ortadoğu turuna çıkmaya hazırlanan Pompeo, Amerikan CNBC kanalına verdiği mülakatta, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme planının IŞİD terör örgütünün ortadan kaldırılması ya da İran’ın bölgeye nüfuz etmesine son verme misyonunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Pompeo, Suriye’den çekilmenin “taktik değişiklik” olduğunu, bunun Amerika’nın “IŞİD’in ya da halifeliğin küresel alanda yenilgiye uğratılmasına” yönelik kararlılığını değiştirmediğini kaydetti. Pompeo, “İran’a karşı oluşturduğumuz stratejimizde de hiçbir değişiklik yok” mesajını verdi.

Pompeo, Amerika’nın IŞİD’e karşı sahada destek verdiği Kürt güçleri hedef almayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvenip-güvenmediklerinin sorulması üzerine, “Erdoğan Başkan Trump’a, Türkler’in bizim ayrılmamızdan sonra IŞİD’le mücadeleyi devam ettireceği ve IŞİD’e karşı kampanyada bize yardım eden, birlikte savaştığımız dostların korunacağı yönünde teminat verdi” diye konuştu. 

Bu PKK/PYD'ye karşı operasyon yapılmayacağı anlamına geliyor.

Başkan Donald Trump geçen ay Suriye’den çekilme kararı aldığını açıklamayarak tüm dünyayı şaşkınlığa uğratmıştı. Şu anda Türkiye’de bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İsrail’de yaptığı açıklamada, Suriye’deki 2 bin Amerikan askerinin çekilmesi için bölgedeki Kürt güçlerin güvenliğinin ön koşul olduğunu söylemişti.


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