Samanyolu Haber /Politika / CHP: Ordu için İdris Naim Şahin'le görüşüyoruz /07 Ocak 2019 21:42

CHP: Ordu için İdris Naim Şahin'le görüşüyoruz

CHP, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski AKP’li İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’le görüşme yapıldığını doğruladı.

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Şahin’in CHP- İyi Parti’nin ortak adayı olacağı iddia edilmişi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bu iddiayla ilgili “Ortada bir görüşme süreci var.” dedi.
 
Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMAYI GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRENLER YAPACAK 

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, “CHP’nin Ordu adayı İdris Naim Şahin mi olacak?” ve “Adıyaman’da CHP ve İyi Parti, Saadet Partisi’nin adayını mı destekleyecek?” sorularına şu karşılığı verdi:

“Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır.”

Öztrak, İyi Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin ise “Cuma günü yaptığımız PM’den sonra bu müzakereleri götüren arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin artık sonuçlanacağını, netleşeceğini ifade etti.” diye konuştu.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

1 Haziran 1956’da Ordu Ünye’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı kaymakamı olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22. Dönem İstanbul Milletvekili oldu. 61. Hükümet’te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde görevinden alındı.

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