Aliağa'da 700 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Firma 'psikolojik' dedi

Aliağa'daki Star Rafinerisi'nin şantiyesinde gece vardiyasında çalışan 1500 işçi, dün akşam yemeğinde İzmir köfte, şehriyeli pilav, düğün çorbası ve profiterol yedi. İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor.





'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'





İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemekler kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak, "Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu. İş yeri hekimliğinde yer kalmamıştı. Aliağa Devlet Hastanesi’ne gittik, orası da tıklım tıklım doluydu" dedi. Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, "Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun" diyerek tepki gösterdi. Akşam yemek yedikten sonra fenalaşmaya başladığını, sabah olunca şikayetlerinin arttığını belirten işçilerden Abidin Durmaz ise, "Ben yetkilileri göreve davet ediyorum. İşçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Kimler bize sahip çıkacak? Yazıklar olsun" dedi. Seyit Kocabaş ve Abdullah Ceren adlı işçiler de daha önce 3-4 defa gıda zehirlenmesi şüphesi yaşadıklarını ancak gelişme olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, işçileri midibüs ve otobüslerle hastanelere kaldırmaya devam ediyor.

Yemeklerden ve sudan numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Kusma ve halsizlik şikayetiyle civar hastanelere başvurulmuş. Şu an için durumu ağır olan kimse yok. Hastaların bir kısmına serum tedavisi uygulandı, diğerleri de ayakta tedavi gördü. Yemeklerden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Bu arada durumla ilgili adli takibat ve tahkikat da başlatıldı" dedi.





"HİÇBİR VAKAYI HAFİFE ALMIYORUZ"





İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Biz durumdan haberdar olur olmaz hemen gerekli müdahaleleri yaptık. İşçilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki aralarında durumu ağır olan yok, bazı işçilerimizin tansiyon problemi olduğu için sadece onların durumu diğerlerine göre daha ciddi. Yemeklerden gerekli numuneler alındı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze gönderildi. Biz hiçbir vakayı hafife almıyoruz, psikolojiktir deyip geçiştirmiyoruz. Kimse merak etmesin, gereken her şeyi titizlikle yapıyoruz" dedi.





Sanayi tesisi yetkilileri, durum hakkında bilgi topladıklarını, netleşmesiyle birlikte bilgileri paylaşacaklarını bildirdi.





Yemek firması yetkilileri ise zehirlenmenin yemekhanede değil, şantiyede yenilen yemeklerden kaynaklandığını, kendilerinin şantiyede çalışan firmaların sadece bir bölümüne hizmet verdiklerini söyledi. Yemek firması yetkilileri, şikayetlerin bir bölümünün psikolojik olduğunu da öne sürdü.





SORUŞTURMA NE AŞAMADADIR?





Star Rafinerisi’nde meydana gelen zehirlenme olayını TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.





Soru önergesi şu şekilde:









1 – Bugüne kadar Star Rafinerisi’nde meydana gelen zehirlenme olaylarına ilişkin soruşturma yürütülmüş müdür? Yürütüldüyse soruşturmalar ne şekilde sonuçlanmıştır? Yürütülmediyse neden ve hangi somut ve hukuki gerekçelerle yürütülmemiştir?





2 – Star Rafinerisi’ndeki yemek üretiminin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olup olmadığına dair bugüne kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapılmadıysa, neden denetlenmemiştir? Yapıldıysa, yapılan denetim kim tarafından, hangi tarihlerde yapılmıştır? Denetim raporunda konuyla ilgili hangi gözlem ve tespitler yer almıştır?





3 – İşçilerin periyodik olarak zehirlendiği ve insan onuruna ve sağlığına yaraşır şekilde yemek yeme talepleri göz önünde bulundurularak bugüne kadar Star Rafineri’ne hangi cezai yaptırımlar uygulanmıştır?





4 – Son zehirlenme vakasına yönelik yürütülen soruşturma ne aşamadadır?