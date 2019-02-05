Samanyolu Haber /Gündem / Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı /05 Şubat 2019 15:40

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

CHP PM Üyesi Eren Erdem, hukuksuzluklara tepki olarak başlattığı açlık grevini sonlandırdı.

SHABER3.COM

200 günü aşkın süredir cezaevinde tutuklan CHP PM Üyesi Eren Erdem, yaşanan hukuksuzluklara tepki olarak açlık grevine başlamıştı.

Erdem, bugün açlık grevini sonlandırdı.
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