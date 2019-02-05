Germania Havayolları iflas etti, yolcular havalimanlarında kaldı

Alman hava yolu şirketi Germania, yükselen yakıt fiyatlarını ve doların Avro karşısında güçlü kalmasını sebep göstererek iflas başvurusunda bulundu.





Şirketten yapılan açıklamada, dün geceden itibaren tüm uçuşların iptal edildiği ve çalışanların bilgilendirildiği belirtildi.





Açıklamada, tatil paketi alan müşterilerin tur operatörleri ile temasa geçerek, bilet ayarlaması yapması istenirken, biletlerini doğrudan Germania'dan alan yolcular için ise yeni bir sefere geçiş imkanı olmadığı ifade edildi.









"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Germania Havayolları Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Balke, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamak için çabaların yetersiz kaldığını belirterek, “İflas başvurusundan başka çaremiz kalmadı." dedi.





Germania Havayolları, likidite sıkışıklığına sebep olarak da geçen yaz yükselen uçak yakıtı fiyatlarını, uçak bakım ve onarımında gecikmeyi ve Avro'nun dolar karşısında değer kaybını gösterdi.





Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tatil merkezlerine uçuş yapan Germania Airlines, 30 yıldır hizmet veriyordu. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirket, Avrupa’da 18 havalimanından uçuşlarını gerçekleştiriyordu.





Almanya’nın ikinci ve Avrupa'nın yedinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin de 2008 yılından bu yana yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak Ağustos 2017'de iflas ettiğini duyurmuştu. Air Berlin’de yılda 30 milyon yolcu taşıyordu.





"BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"





ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Recep Kahya, Zonguldak Havalimanı'ndan Almanya’ya uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Kahya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:





“Daha dün öğlen saatlerinde 15 milyon euro destekle ilgili görüşmeler devam ederken bu gece havayolunun internet sitesinden yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu ve mahkemeye iflas müracatı yapıldığı bildirildi. Bundan sonraki sürecte bilet alan hemşerilerimizin durumuna gelince; İnsolvenskasseye müracaat edip beklemekten başka çare yok. Ha eğer herhangi bir yatırımcı Öger Türk Tur’un iflasında olduğu gibi uçakları devralıp uçuşlara devam ederse belki yolcuları ücretsiz taşıyabilir. Bizler de bekleyip konuyu takip edeceğiz. İnsolvensvervalter atandığında adresini burdan duyuracağız. Çok üzgünüm. Zonguldak’a uçan ilk yolcu uçağı olarak ayakta kalmasını isterdim”