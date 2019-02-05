İngiltere’de saldırıya uğrayan mülteci çocuğun ailesi göç etti

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İç savaş nedeniyle Suriye’yi terk etmek zorunda kalan Cemal ve ailesi, sığındıkları İngiltere’de de saldırıya uğrayınca, Huddersfield kentindeki evlerini de terk etmek zorunda kaldı.









Suriyeli 16 yaşındaki Cemal, 25 Ekim 2018’de okul arkadaşının saldırısına uğramıştı. Saldırının videoları sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve büyük tepki toplamıştı.





Cemal’in babası, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra ailesini ve çocuklarını tehdit içeren videoların internete yüklenmeye başladığını bu nedenle kenti terketmek zorunda kaldıklarını söyledi.





Gazeteye isimsiz konuşan baba, “Suriye’yi burada yeni bir geleceğimiz olsun diye terk ettik. Bu ülkenin bizi güvende tutacağını umuyorduk. Ancak Huddersfield’de de kalamadık. Çocuklarımın ve bizlerin tehdit edildiği videodan sonra artık güvenli değildi. Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu.” dedi.





HUDDERSFİELD’DEN DİĞER MÜLTECİLER DE AYRILACAK

Cemal’in babası Huddersfield’deki diğer Suriyeli ailelerin de tehlike altında olduğunu kaydederek, “Onlara destek verilmiyor. Bize benzer sorunlar yaşıyorlar. Biz gitmek zorunda kaldık. Diğerleri de aynı şeyi yapacak.” değerlendirmesinde bulundu.





Sadece Cemal değil, kız kardeşi Farah’ın saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken baba, kızının yaşadıklarından sonra intihara teşebbüs ettiğini anlattı.





SARAH: SÜREKLİ BAŞÖRTÜMÜ ÇEKİYORLARDI

Her gün şiddete maruz kaldıklarını dile getiren 14 yaşındaki Farah, “Hep başörtümü ve saçımı çekiyorlardı. (Kötü) şeyler söylüyorlardı. Cemal için de durum aynıydı. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Çok üzüldüm, ne yapacağımı bilmiyordum.” ifadesini kullandı.





IRKÇILARIN BULUNDUĞU ŞEHİRE İNGİLİZLER DE TEPKİLİ

Huddersfield, İngiltere’nin kuzeyinde yeralan bir şehir. İngiltere genel olarak inanç özgürlüğü ve renkli yapısıyla mülteciler için Avrupa’dan daha rahat yaşanan bir ülke ancak özellikle kuzey kesimlerinde ırkçı bir tabandan sözediliyor.





Olayla ilgili 16 yaşındaki çocuğun polis tarafından ifadesi alınırken, düzenlenen yardım kampanyasında aile için yaklaşık 170 bin sterlin toplanmıştı.





İNGİLTERE’DEN KABUL ALARAK GİTTİLER

Cemal’in ailesi, 2016’da Suriye’yi terk edip önce Lübnan’daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere’ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield’e yerleştirilmişti.