Samanyolu Haber /Gündem / PKK yöneticilerine operasyon için Irak'a geçen MİT'çileri PKK kaçırdı /27 Ağustos 2017 09:54

PKK yöneticilerine operasyon için Irak'a geçen MİT'çileri PKK kaçırdı

Talabani liderliğindeki KYB'nin Sözcüsü Pire: Türkiye'den gelen MİT operasyon timi, PKK yöneticilerine suikast hazırlığı yaparken örgüt tarafından yakalandı. Ankara büromuz bu nedenle kapatıldı. Sorunu çözmek için görüşüyoruz'.

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Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Sözcüsü Sedi Ahmet Pire, MİT’in Süleymaniye’de terör örgütü PKK’ya karşı operasyon yapmak isterken başarısız olduğunu ve PKK’nın aralarında üst düzey görevlilerinde olduğu MİT mensuplarını yakaladığını öne sürdü.

NTR TV’ye konuşan Pire, “Türkiye’den gelen aralarında üst düzey görevlilerin de bulunduğu bir operasyon timi, PKK yöneticilerine suikast hazırlığı yaparken örgüt tarafından yakalandı. Ankara  büromuz bu nedenle kapatıldı. Sorunu çözmek için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştük, girişimlerimiz devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin KYB’yi bu operasyona destek vermemekle suçladığını söyledi. Türkiye’nin başka bir ülkede operasyon yapma hakkının olmadığına dikkat çeken KYB Sözcüsü, “Kendilerinin bu başarısızlığını itiraf edeceklerine bir senaryo oluşturup, başarısızlıklarını gizliyorlar. Behruz Gelali’nin sınırdışı edilmesi de bu nedenden ötürüdür” diye konuştu.
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