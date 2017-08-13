Erdoğan'ın yanındaki isim kim?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bir fotoğraf skandalına imza attı.







Fuat Uğur, "Tayyip Erdoğan, İlhan Kesici ve bir fotoğrafın hikâyesi" başlıklı yazısında yer alan fotoğrafta, ortadaki kişinin İlhan Kesici olduğunu iddia etti.





Uğur yazısında “Samimi söylüyorum, orada neden bulunduğunu hiç hatırlayamadığım İlhan Kesici’nin bu sohbette söylediklerinden aklımda kalan tek şey davudi sesiyle yaptığı CHP tarzı eleştiriler ve muğlâk ifadelerdi. Tabii bir de ne kadar zayıf olduğu. Şimdi maşallah ense kulak yerinde ve hayli cüsseli” ifadelerini kullandı.





Ancak Uğur'un "İlhan Kesici" diye tanıttığı isim bir başkasıydı. Fotoğraf Havuz medyasında bir anda gündem oldu. Uğur imzasını attığı skandala dahil olan Fehmi Koru da, fotoğrafta isme ilişkin hatalı tahminde bulundu. Koru, Uğur'un "İlhan Kesici" diye tanıttığı ismin Erdoğan’ın danışmanlarından "Mücahit Arslan" olduğunu öne sürüyordu.





KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





Uğur'un "İlhan Kesici", Koru'nun ise "Mücahit Arslan" olarak tanıttığı kişinin gerçekte kim olduğunun ortaya çıkması çok uzun sürmedi. Erdoğan'ın yanındaki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde belediye meclisi üyesi olan Zeki Yeşildağ olduğu ortaya çıktı.