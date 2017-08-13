Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Külünk planı açık etti /13 Ağustos 2017 14:46

AKP'li Külünk planı açık etti

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Hizmet Hareketi'ne yönelik kumpas uyarısının üzerinden 48 saat geçmeden yeni planı açık etti. Külünk, El Nusracı Karlov suikasti tetikçisinin örnek verip yeni cinayetler işleneceğini söyledi.

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Sivas'ta bulunan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Daha henüz bu örgütün özel yetiştirilmiş, Karlov suikastındaki tetikçileri ortaya çıkmadı. Haşhaşi elemanları henüz sahneye çıkmadı. Bu örgütün Melikşah’ın yastığının altına kılıç koyan adamları ortaya çıkmadı. Karlov suikastındaki gibi tanınma kabiliyeti çok düşük olan elemanları ortaya çıkmadı. Neyi bekliyorlar? Bence önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde bizi zora sokacak adımlar atmaya hazırlanıyorlar” iftirasını dillendirdi.

Oysa Rus büyükelçi Karlov'u öldüren El Nusra tetikçisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın geçmişindeki derin ilişkileri kısa sürede deşifre olmuştu.

Katil Altıntaş’ın zaman içinde Sosyal Doku Vakfı’nın kurucusu Nurettin Yıldız, Nur cemaati içinde yer alan Meşveret grubunun yanı sıra İskenderpaşa ve İsmailağa cemaatleriyle temas kurduğu tespit edilmişti.

Öte yandan Fethullah Gülen Hocaefendi önceki gün Hizmet Hareketi'ne yönelik yeni kanlı kumpaslar üzerinde çalışıldığı uyarısında bulunmuştu.

Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosu'ndan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, fail-i meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etmişti. 

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