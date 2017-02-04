ABD’de Türk gemisini ajanlar bastı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Elizabeth Limanı’na demirleyen ‘Niledutch Opresy’ isimli, Marshall Adaları’na bağlı Türk kargo gemisine pazartesi gecesi baskın düzenleyen ajanlar, geminin ikinci kaptanı Özcan Köse (36) ve kardeşi olan başmakinist Oğuz Köse’yi (35) ‘ABD’ye yasadışı yollardan adam sokmak ve bunu ticarete dönüştürmek’ suçlamasıyla, getirdikleri diğer iki Türk kaçak yolcuyla birlikte tutukladı.





ABD’de Türk gemisine ajan baskınıABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (CPB) ajanı Nicholas K. Feil tarafından hazırlanarak Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusuna göre, Köse kardeşlerin kurduğu şebeke, Mayıs 2013 tarihinde kendi özel kamaralarında 18 gün saklayarak ABD’ye soktukları bir Türk’ün Nisan 2016’da polise yakalanınca itirafçı olup gizli tanıklık yapmasıyla ortaya çıktı.



