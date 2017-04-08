Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

MHP Genel Başkan adayı, bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasını değerlendirdi. Özdağ, Erdoğan için, "Demek ki PKK ile tekrar müzakerelere başlama konusunda kararlı" diye konuştu.







Samsun’da basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan adayı, bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, PKK ile yeniden müzakerelerin başlayacağını öne sürdü.





BAHÇELİ NEDEN EVET DİYOR





Gazetecilerin sorularını cevaplayan Özdağ, Devlet Bahçeli'nin neden evet dediğine ilişkin soruya karşılık, "Başkanlık Türkiye'yi böler dedikten sonra şimdi ne oldu da evet diyor? 12 yıl boyunca Türk halkına doğruyu söylemedik şimdi mi son 3 ayda doğru söyleniyor? Neden evet dediklerinin cevabının muhatabı ben değilim” diye karşılık verdi.





BU ÜLKENİN ADI TEKİYE





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı değerlendiren Özdağ, Erdoğan’ın tek millet söylemine tepki göstererek şunları söyledi: "’Türk demiyorum, Kürt demiyorum tek millet diyorum’ diyor. O zaman milletimizin adı tek milletse bu ülkenin adı da Tekiye. Arkasından devam ediyor, elinde Türkiye için projesi olan herkesle yol yürürüz. Yeter ki, elinde silah olmasın diyor. Bahsettiği açıkça PKK terör örgütüdür. Demek ki PKK ile tekrar müzakerelere başlama konusunda kararlı.







