Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Pelikancılarıyla ilgili ilk kez konuştu /06 Haziran 2017 09:14

Erdoğan'ın Pelikancılarıyla ilgili ilk kez konuştu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevden alınma sürecinde etkili olan ve AKP'li isimlerin hazırladığı "Pelikan Dosyası"na ilişkin açıklamada bulundu.

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AKP'den Hilal Kaplan, Cemil Barlas gibi isimlerin hazırladığı "Pelikan Dosyası"na ilişkin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk kez konuştu.

Konya’nın yerel televizyonu Konya 42 yayınında konuşan Davutoğlu, daha önce sessizliğini koruduğu ‘Pelikan dosyası’yla ilgili şunları söyledi: “Pelikan dosyası diye bir şey yayınlandı. Herkes biliyor kimler olduğunu ama kimse sahiplenemiyor. Çünkü onu yazanlar bile insani bakımdan kabul edilemez gayriahlaki bir şey yaptıklarını biliyorlar. Ama herkes kimin yazdığını, hangi yalıda yazıldığını biliyor.”

Olayın bir itibar suikasti olduğunu ve o dönem buna parti içinde de kimsenin sesini çıkarmadığını ima eden Davutoğlu, “Mesele belli şahsiyetlerin yıpratılarak bu davaya emek dökmüş vicdanlı insanların itibarsızlaştırılarak devre dışı bırakılması. Troller zaten meçhul de o trolleri kullanan, kendi gerçek isimleriyle bu olayı organize edenlerin bu davaya zerre katkısı olmamıştır” dedi.

‘Bizi susanlar üzüyor’

Eski başbakan, AKP içindeki suskunluğun da üzücü olduğunu kaydederek, “Trollere kızmıyorum ama susanlar beni üzüyor. Beni üzdüğü gibi, eminim Mehmet Görmez’i de, Abdullah Gül’ü de Hakan Fidan’ı da üzüyordur. Esas bizleri üzen trollerin saldırmaları değil, F.. irtibatlı saldıranlar değil, bunları zaten doğal görüyorsunuz” diye konuştu.

Davutoğlu, ‘itibar suikasti’ yöntemlerinin partide ‘virüs’ gibi yayıldığını, bunun da AKP’nin değerlerine zarar verdiğini, yapılan işin ‘bereketi’ni kaçırdığını söyledi.

‘İnsan hafızası yapılanları unutmaz’

“Dostlarınız mı?” sorusu üzerine, “Tabii” diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: “Küsmek diye Nazım Hikmet’in bir şiiri vardır. En kötüsü Küsmek’i unuttuk. Susanlar normalleşiyor. Bir makamı bırakmanın en güzel yanı, tüm maskeler düşer, hakikat ortaya çıkar. Önemli olan onurla girdiğiniz yerden onurla çıkmanız. Hiç kimseye nefretim olmadı ama yapılanları da insan hafızası kolay kolay unutmaz.”

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