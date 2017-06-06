Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın çekilme takvimi belli oldu /06 Haziran 2017 09:10

Almanya'nın çekilme takvimi belli oldu

Almanya, Türkiye’yle krize neden olan İncirlik Üssü’nden çekilme kararını çarşamba günü alacaklarını duyurdu.

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Türkiye’deki temaslarının ardından İncirlik’ten çekilmenin tek seçenek olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Gelecek hafta çekilme süresini başlatacağız. İç meselelerden ötürü böyle bir karar aldık” dedi.

İncirlik kapısı açılmadı

Başbakanla görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelen ve Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmesi konusundaki talebi karşılık bulmayan Gabriel bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etmişti. 

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.
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